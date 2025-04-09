أكد ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر حقق فوزًا هامًا على الهلال السوداني وتخطى عقبة منافس صعب في ملعب ترتان، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءًا دفاعيًا جيدًا، ولعب على التحولات السريعة، واستفاد من مهارات لاعبيه في الشوط الثاني وسجل هدفًا عن طريق إمام عاشور، بصناعة رائعة من طاهر محمد طاهر.

قال ضياء السيد عبر برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»: "الأهلي قدم مستوى جيد على ملعب ترتان، والفريق لعب بخبرات عالية، واستطاع عبور الهلال السوداني، وهو الأهم، ومن ثم تقييم الأداء الفني، ويحيى عطية الله لم يكن بأفضل مستوياته، وكولر نجح في علاج الثغرة بـ مروان عطية".

وأضاف: "عودة طاهر محمد طاهر شئ جيد واستطاع صناعة هدف رائع، والشناوي كان الأفضل في المباراة وهذه ميزة امتلاك حارس كبير، ورامي ربيعة وأشرف داري ثنائي الخط الخلفي كان لهما دورًا هاما في الانتصار والصعود لنصف نهائي".

وأكمل: "لو كان هناك هبوط مستوى مؤخرا ولوم على كولر، لكن أجواء المباراة على هذا الملعب لا تخرج سوى بهذا الشكل الذي ظهر به الفريقين، وبالتأكيد كولر لابد أن يراجع نفسه في بعض الأمور، مثل ثنائية جرادي ووسام أبوعلي، وأن يلعب بطرفين أساسيين، لان ذلك يحمل إمام عاشور أعباء كثيرة ويبذل مجهودا كبيرا في الملعب".

وواصل: "يجب أن ينظر كولر لـ معلول وكريم الدبيس وتجهيزهم بشكل جيد، وأهم شئ كان رائعًا بالنسبة لي أن محمد شوقي نجح في إخراج اللاعبين من أي أمور بعيدة عن الملعب، والمكسب اليوم كان مهمًا للغاية قبل مواجهة بيراميدز.. وأعتقد أن الفريق سيظهر بشكل قوي".

وزاد: "أحمد مصطفى زيزو لاعب مهم جدًا على مستوى منتخب مصر ونادي الزمالك، وانضمامه للأهلي مكسب بكل تأكيد لما يتمتع به من أداء عالٍ واحترافية وعلى خُلق كبير".

أتم: "لا أعتقد أن هناك تواصل بين كيروش والنادي الأهلي كما تردد، ولكن على حسب معرفتي الجيدة به، فأنه يُفضل العمل في المنتخبات الذي يكون على فترات، ومن الصعب العمل يوميًا مع الأندية في ظل الضغوط والعمل مع اللاعبين والوكلاء وغيرهم.. لكن لا أعلم ماذا يمكن أن يحدث خصوصا أن الأهلي مطمع لأي مدرب بالتأكيد".