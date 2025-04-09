مانشستر سيتي يعلن عدم زيادة أسعار التذاكر وسط تزايد الاستياء بين الجماهير

أعلن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عدم زيادة أسعار التذاكر في موسم 2025/ 2026، وذلك وسط تزايد الاستياء بين جماهير الفريق.

وذكر مانشستر سيتي أن عدم زيادة الأسعار يتعلق بتذاكر الموسم العامة وتذاكر المباريات الفردية لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد عقد اجتماع استشاري مع مجموعة من مشجعي النادي.

وظل العديد من مشجعي مانشستر سيتي في الممرات داخل ملعب الاتحاد لمدة تسع دقائق في المباراة أمام ليستر الأسبوع الماضي بالدوري الإنجليزي اعتراضا على شراكة النادي الجديدة مع منصة إعادة بيع التذاكر لطرف ثالث.

وجاء هذا، بعدما أرسلت سبع مجموعات لجماهير مانشستر سيتي في خطاب مفتوح للنادي تشكو بشأن ارتفاع أسعار التذاكر في المواسم الأخيرة، واحتمالية أن يتم استبعاد المشجعين المحليين من حضور المباريات