وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في غزة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء، بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر حوار الشرق الأوسط - أمريكا (MEAD) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

تناول اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مع التأكيد على الحرص المتبادل لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وقد جاء اللقاء في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين الوزيرين، حيث تم التطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية، لاسيما الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، والجهود المصرية المكثفة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يحقق التهدئة ويُفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار.

كما ناقش الوزيران التحركات القادمة للجنة العربية-الإسلامية الوزارية، وأهمية استمرار نشاطها مع الأطراف الدولية دعماً للخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

كما استعرض الوزيران الموقف بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، حيث تبادلا الرؤى إزاء آخر المستجدات الخاصة بتلك الأزمات، وأهمية استمرار التنسيق المشترك للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنب انزلاق الاقليم إلى مزيد من التوترات.