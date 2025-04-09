أطلقت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، أول تجربة لزراعة محصول القطن بقرية الوادي التابعة لمدينة الطور، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، ومعهد بحوث القطن، في ظل الظروف المناخية والتربة التي تتميز بها المحافظة، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

قال المهندس سعد عامر، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إنه جرى البدء في تنفيذ التجربة بناءً على طلب المزارعين، الذين يحرصون على التنوع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشيرًا إلى أنه جرى تحديد مساحة 2 فدان لإجراء التجربة داخل إحدى المزارع بقرية وادي الطور، ويجرى زراعة عدة أصناف لتحديد أجودها، والتي تتناسب مع الظروف المناخية، ونوعية التربة ونسبة الملوحة في المياه.

وأوضح أن فريق عمل من المديرية يتابع إجراء التجربة، والعمل على تحديد أفضل الأصناف التي تصلح للزراعة في المنطقة، والتعرف على التركيب الوراثي الملائم لها، وذلك بمتابعة الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، والدكتور وليد يحى، وكيل المعهد.

ومن جانبه، قال الدكتور سامي سعد بدر، رئيس بحوث بمعهد القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، إن تجربة زراعة القطن نجحت في عدة مناطق صحراوية منها شمال سيناء، ونأمل في نجاح التجربة على أرض جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن التجربة تتضمن 6 تراكيب وراثية، بواقع 3 تراكيب اصنف طويل بحري، و3 تراكيب وراثية جديدة، بهدف تحديد أفضل هذه الأصناف التي وفقًا للظروف المحيطة الممثلة في طبيعة التربة والظروف المناخية، ودرجة ملوحة المياه.

وأكد رئيس بحوث بمعهد القطن، أنه بانتهاء التجربة سيجري تحديد الصنف الذي يجود زراعته بالمنطقة، تمهيدًا لاعتماد السياسة الصنفية له داخل محافظة جنوب سيناء، والعمل على زراعته بشكا دائم وفقًا للقرار الوزاري.