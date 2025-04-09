تشكيل هجومي لسيمبا أمام المصري

أعلن فادلو ديفيدز، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، التشكيل الذي سيبدأ به لقاء المصري البورسعيدي في إطار إياب ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية نسخة موسم 2024-2025.

وكان الفريق التنزاني قد تعرض للخسارة في لقاء الذهاب، الذي أقيم قبل أسبوع في السويس، بنتيجة 2-0، عن طريق الجزائري عبد الرحيم دغموم والمهاجم النيجيري جون إيبوكا.

وليس أمام الفريق التنزاني سوى الفوز بفارق ثلاثة أهداف من أجل التأهل إلى دور نصف النهائي، في المقابل، لدى الفريق المصري أكثر من فرصة للوصول إلى المربع الذهبي سواء بالخروج بنتيجة التعادل أو الفوز.

حتى في حال خسارة فريق المصري بفارق هدف، سيتأهل الفريق البورسعيدي إلى الدور التالي لينتظر المتأهل من المواجهة التي ستجمع بين الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ومن المقرر أن يبدأ فريق سيمبا لقاء المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: موسى كمارا.

خط الدفاع: شوماري كابومبي - كارابوي شامو - محمد حمزة - حسين محمد.

خط الوسط: إيلي مبانزو - إلي كاجوما - فابريس نجوما - دينيس بروسبير.

خط الهجوم: جان أهوا - ديسي موكوالا.

على مقاعد البدلاء: "علي سالم - ديفيد كاميتا - ليونيل أتيبا - ديبورا مافامبا - أويسو أويسو - جوشوا موتالي - فلانتين نوما - لاداك شازامبي - إدوين بالوا".