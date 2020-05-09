أشار هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب، إلى أن الجهاز الفني السابق للفراعنة بقيادة خافيير أجيري، حصل على 60 % من قدرات محمد صلاح نجم ليفربول، كما أكد أنه لم يتوقع أحد وصول صلاح للعالمية وتواجده بين أفضل 3 لاعبين بالعالم.

وقال هاني رمزي في تصريحات عبر "أون تايم سبورت":«لم يتوقع أحد وصول صلاح للعالمية وبهذه السرعة، فهو تطور في سنوات قليلة، ولم يتوقع أحد وصوله لهذه المكانة، وتواجده بين أفضل 3 لاعبين بالعالم».

وعن عملية تعامله مع صلاح أثناء التواجد بالجهاز الفني للمنتخب:«انا تعاملت مع نجوم كبار من قبل، وأرى أن منتخب مصر لن يعطي لصلاح معاملة خاصة أو يميزه عن باقي زملاءه».

وأضاف:«هناك موضوعات اتفهم فيها وضع صلاح، على سبيل المثال لو خرج يكون معه 2 من الحراس، وهذا أمر طبيعي، ولكن ليس يكون مميزا عن باقي زملاءه، الجميع يتعامل بمستوى واحد، ولكن كما قلت هناك موضوعات مثل حمايته أو مسألة الرعاة يجب أن نتفهمه فيها».

وأشار رمزي إلى أن الجهاز الفني حصل 60 % من إمكانيات صلاح، مشيرا إلى أنه في حالة تواجده كرجل أول بالجهاز الفني لكان أخرج من نجم ليفربول أكثر من هذه النسبة، ومن بقية لاعبي المنتخب أيضا.