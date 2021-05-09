تقارير: مصطفى محمد يغيب عن المنتخب في أولمبياد طوكيو

يغيب مصطفى محمد، مهاجم الزمالك والمعار لجالاتا سراي التركي، عن صفوف المنتخب الأولمبي في اولمبياد طوكيو القادمة.

وتعرض مصطفى محمد لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد باشكتاش ضمن منافسات الأسبوع 40 للدوري التركي.

وكشفت صحيفة كينيا التركية، أن هناك احتمالية لغياب مصطفى محمد لمدة ثمانية أسابيع قادمة مما يزيد من احتمالية غيابه عن المنتخب الأولمبي في اولمبياد طوكيو باليابان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة مينيت التركية، فإنها حصلت على بيانًا مقتضبًا من جالاتا سراي يشير إلى خضوع مصطفى محمد لفحص طبي اليوم، الأحد.

وأصيب مصطفى محمد في الكاحل خلال الثوان الأخيرة من لقاء فريقه ضد بشكتاش أمس، السبت، بالدوري التركي، ليغادر أرض الملعب محمولًا.

وجاء نص البيان: "علاج مصطفى محمد بدأ، الفحوصات أثبتت أنه تعرض لإصابة بتهتك بسيط في الأنسجة وتورم في عظمة كاحل القدم اليسرى".

ورجحت الصحيفة أن موسم مصطفى محمد مع جالاتا سراي قد انتهى بالفعل، خاصة أنه لن يستطيع لعب أي مباراة لفترة من ستة إلى ثمانية أسابيع.