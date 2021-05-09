نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الأحد: مدّ مظلة الحماية التأمينية لجميع المصريين أثناء سفرهم بالخارج

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 9 مايو 2021 ، والتي جاء في مقدمتها:

«الرقابة المالية»: مدّ مظلة الحماية التأمينية لجميع المصريين أثناء سفرهم بالخارج

أعلنت هيئة الرقابة المالية، توفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج، فى حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ، أثناء رحلة السفر خارج مصر، بحسب بيان للرقابة.

قطاع البترول ساهم بـ24% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2019-2020

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 24% خلال العام المالي 2019 /2020 ، فيما بلغت إجمالي استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014 /2015 إلى 2019 /2020 حوالي 74 مليار دولار.

الضرائب: 500 شركة انضمت لمنظمومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن

قال محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، إن إجمالي عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من ٥٠٠ شركة حتي الآن.

3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك السويس

أعلنت وزارة المالية أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في أبريل الماضي بلغ 3 مليارات و93 مليونا و811 ألف جنيه.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن ذلك جاء خلال التقرير الذي تلقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.

الملا يتابع استعدادات منظومة توزيع المنتجات البترولية خلال فترة العيد

عقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا لمراجعة الاستعدادات الخاصة بمنظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي خلال فترة عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على الإجراءات المتخذة من شركات تسويق وتوزيع ونقل المنتجات البترولية للتعامل مع احتياجات الاستهلاك الموسمي للوقود المرتبط بتلك الفترة.

الإحصاء: 47.4% انخفاضا بعدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عــدد المصـريين المهـاجـرين والــذين اكــتسبوا صفـة المهاجــر 184 مهاجـراً (أصلى ومرافق) عــام 2020 مقابـل 350 مهاجـراً (أصلى ومرافق) عام 2019 بنسبة انخفاض 47.4 % يرجع هذا الانخفاض إلى جائحة كورونا.

تاجر: 15% تراجعا في مبيعات الذهب بعد قرار غلق المحلات 9 مساءً

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية السابق، إن قرار إغلاق المحال مبكرا في الساعة التاسعة مساء سيؤثر على مبيعات الذهب بشكل كبير، كما سيؤدى إلى تكدس المواطنين في المحلات، حيث أنه يقلل فترة البيع والشراء، مع اتجاه المستهلكين لشراء المعدن الأصفر بعد الساعة 6 مساء، خاصة أن فترة النهار لا يوجد بها مبيعات وغالبا ما يكون المواطنون فى فترات العمل، متوقعا تراجع مبيعات الذهب خلال الفترة القادمة بنسبة 15%.