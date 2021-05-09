إثيوبيا تفكر في تأجيل الانتخابات تحت ضغط الموعد النهائي لها

تسابق إثيوبيا الزمن من أجل الانتهاء من الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 5 يونيو المقبل، فى الوقت الذى تلوح فيه فى الأفق احتمالات تأجيل عملية التصويت للمرة الثانية في أقل من عام بسبب صعوبات في تسجيل الناخبين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ونقلت بلومبرج عن بيرتوكان ميديكسا، رئيسة هيئة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا اليوم السبت ، القول إنه تم تسجيل نحو 7ر31 مليون ناخب في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان من بين ما إجماليه نحو 110 مليون شخص حتى الآن.

وقالت ميديكسا للصحفيين في العاصمة أديس أبابا اليوم السبت: "سنحاول ضغط العمل المتبقي بين تواريخ ضيقة. وإذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، فهناك إمكانية للتأجيل".