الجارديان: ناسا تنتقد الصين بسبب حطام الصاروخ

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الصين واجهت انتقادات حادة من قبل وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" جراء سقوط بقايا أكبر صاروخ صيني في المحيط الهندي في وقت سابق من اليوم الأحد، واحتراق معظم أجزائه لدى دخولها الغلاف الجوي للأرض.



ونقلت "الجارديان" عن رئيس "ناسا" بيل نيلسون، قوله في بيان اليوم، إن "الصين فشلت في الوفاء بمعايير المسؤولية فيما يتعلق بحطام الصاروخ "لونج مارش 5 بي".



وأضاف عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي أدى اليمين قبل أيام مديرا لناسا، "على الدول المرتادة للفضاء أن تقلل لأدنى حد الأخطار على الناس والممتلكات على الأرض لدى عودة الأجسام الفضائية لدخول الغلاف الجوي وتعزز الشفافية فيما يتعلق بتلك العمليات إلى أقصى درجة".



وتشير الإحداثيات، التي نشرتها وسائل الإعلام الصينية الرسمية نقلا عن مكتب هندسة الفضاء الصيني، إلى أن موقع سقوط الحطام هو المحيط الهندي غربي جزر المالديف، وكانت بقايا الصاروخ "لونج مارش 5 بي" قد أثارت قلق الناس منذ أن أعلن عن فقدان السيطرة على الصاروخ، بعد إطلاقه من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل الماضي، غير أن مكتب هندسة الفضاء قال إن معظم مكونات الصاروخ احترقت في الغلاف الجوي.