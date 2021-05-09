ساكي تدرس الاستقالة بعد عام من تولى منصبها كمتحدثة للبيت الأبيض

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الأحد إنها بحثت مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي جو بايدن مغادرة منصبها بعد نحو عام واحد.



جاء ذلك في مقابلة مع الصحفي ديفيد أكسلرود على مدونة شبكة سي إن إن التلفزيونية الأمريكية.



ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، تبدل على رؤساء الولايات المتحدة العديد من المتحدثين الصحفيين خلال فترات رئاستهم في السنوات القليلة الماضية، حيث كان لدى الرئيس السابق دونالد ترامب أربعة متحدثين خلال فترة رئاسته ومدتها أربع سنوات، بينما كان للرئيس باراك أوباما ثلاثة متحدثين في فترتيه الرئاسيتين.



وقامت ساكي بأدوار عديدة بالمكتب الصحفي للبيت الأبيض خلال فترة أوباما.



وقالت إنها "ترى أن الوقت قد حان لشخص آخر للقيام بهذه الوظيفة، خلال عام من الآن، أو نحو عام من الآن".



وأضافت : "أعني أنه عندما تحدثت مع الدائرة المقربة حول بايدن بشأن ذلك، تحدثنا عن القدوم والقيام بهذه الوظيفة لمدة عام، وهو ما كان جذابا تماما لي لأسباب كثيرة".



وأوضحت أن لديها "أطفالا صغارا ولا أريد أن أفقد الوقت الذى اتعين أن اقضيه معهم. وستذهب ابنتي إلى رياض الأطفال... لدي الكثير من السنوات معها، لكنها من نوعية الأطفال الذين يفيضون بالبراءة ...لا أريد أن أفوت هذه اللحظات. لا أريد أن أضيع هذه الأشياء".