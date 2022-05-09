قواعد جديدة فرضتها حكومة الطالبان على زي المرأة في أفغانستان، تبدأ باشتراط شمول الحجاب لجسد المرأة، وحتى معاقبتها في حال عدم الامتثال لقوعد الثوب.

- فما هي القواعد الجديدة؟

أصدرت حكومة طالبان أمرا يقضي بضرورة تغطية النساء الأفغانيات أنفسهن من الرأس إلى أخمص القدمين.

وأثار المرسوم الذي أصدرته وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إدانة من دعاة حقوق المرأة والأمم المتحدة، التي وصفتها بأنها خيانة أخرى لتعهدات طالبان باحترام المساواة بين الجنسين.

وقالت الوزارة، إن البرقع هو الثوب المفضل لتغطية وجه المرأة وشعرها وجسمها.

وصفت الوزارة البرقع الذي يغطي كامل الجسم بأنه "الحجاب الجيد والكامل" - وهو لباس ذو إصدارات مختلفة يغطي شعر المرأة وجزءًا كبيرًا من وجهها أو كله.

- عقاب المخالف

فرض مسؤولو الوزارة والشخصيات الدينية الإسلامية سلسلة من العقوبات المتصاعدة - بما في ذلك عقوبة السجن لأرباب الأسر الذكور الذين تجاهلوا مرارًا تحذيرات المسؤولين الحكوميين بشأن ملابس النساء.

وحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز، إذا فشلت المرأة في ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، يقوم مسؤولو الوزارة بزيارة منزلها وتقديم المشورة.

وفي حال عدم الامتثال ستدستدعي الوزارة، أحد أقاربها الذكور للفت انتباهه، وإذا لم ييمتثل فسيتم سجنه لمدة ثلاثة أيام.

وقال مسؤولون بالوزارة، إنه إذا استمر الوضع كما هو عليه بعد السجن، فسيضطر الرجل للمثول أمام محكمة دينية لفرض عقوبات أكبر.

وتطرقت التعليمات إلى الموظفين الحكوميين، وقال إن الموظفين الحكوميين الذين ترفض زوجاتهم أو بناتهم تغطية أنفسهن في الأماكن العامة سيتعرضون للإيقاف أو الفصل من العمل، وقد تصل العقوبات إلى فصل النساء من العمل إذا م يمتثلن للتعليمات.