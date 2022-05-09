أوكرانيا تحصل على الرد الأول بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، عبر تويتر، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا سوف تحصل على الرد الأول بشأن طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل.

وقالت فون دير لاين عقب اتصال عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المفوضية الأوروبية "سوف تسعى لإعلان رأيها في يونيو".

وتقدم زيلينسكي بطلب الانضمام للتكتل على ضوء الغزو الروسي لبلاده.

وكلفت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي يبلغ عددها 27 دولة، المفوضية بالنظر في الطلب، وهي خطوة مهمة ولكنها مبكرة للغاية في عملية الانضمام الطويلة والمعقدة.