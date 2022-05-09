روسيا: إسقاط 3 مقاتلات من طرازي ميج 29 وسو 25 بمنطقتي دونيتسك وخاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ أنظمة دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليل مقاتلتين من طراز "ميج 29" بمنطقة دونيتسك، وأخرى من طراز "سو 25" في منطقة خاركوف.

جاء ذلك حسبما أوردته قناة روسيا اليوم، في نبأ عاجل، ظهر اليوم الاثنين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

سياسيًّا، قال ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، إن اقتراح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل بسحب الأموال الروسية المجمدة وإرسالها لأوكرانيا غير قانوني ويقوض الثقة بأوروبا.

وأضاف جروشكو: «هذا هو تدمير أساس العلاقات الدولية، وهذه القرارات، إذا تم اتخاذها، ستضرب الأوروبيين أنفسهم، والنظام المالي، وتقوض الثقة في أوروبا والغرب بشكل عام، لأن هذا يعد خروجا تاما عن القانون.. هذا قانون الغاب»، بحسب وكالة تاس الروسية.