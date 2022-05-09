محافظ أسوان: مشروع استثماري لإنشاء موقف سيارات النقل الثقيل

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان اليوم، الانتهاء من دراسة إقامة مشروع استثماري لإنشاء موقف سيارات النقل الثقيل ومركز خدمة متكامل على مساحة 23 فدانا بجوار الموقف الدولي البري، ضمن المشروع المتكامل للتنمية العمرانية بمنطقة قرى كركر.

وأوضح عطية أن هذا المشروع الحيوى يستهدف القضاء على إنتشار المواقف العشوائية وتكدس هذه الحافلات على الطرق السريعة، بجانب الحد من الحوادث المرورية على طريقي أسوان/ أبو سمبل، وأسوان/ القاهرة الصحراوي الغربي، في ظل توفير كافة الخدمات المختلفة للسائقين، بالإضافة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق أرباح سنوية تصل إلى 7 مليون جنيه.

جاء ذلك أثناء اجتماع عرض تفاصيل المشروع، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وأيضاً رئيس مركز ومدينة أسوان، وكذا مديري التخطيط العمراني والاستثمار والطرق والمحاجر والمواقف والمالية.

وأكد أن مشروع موقف النقل الثقيل يستوعب حوالى 230 سيارة نقل ثقيل يومياً، وسيضم العديد من الخدمات المتكاملة منها مراكز توكيلات وصيانة للسيارات ومركز خدمة عملاء ومطعم وكافتيريا ودورات مياه عمومية، موجهاً بأهمية مراعاة إنسيابية الحركة المرورية في دخول وخروج سيارات النقل الثقيل على طريق أسوان/ أبو سمبل السياحي بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات الأمان المطلوبة، علاوة على زيادة عدد المداخل والمخارج وتوفير كافة متطلبات السلامة والصحة المهنية لمواجهة أي مواقف طارئة مثل الحرائق.

وأضاف أن المشروع مرتبط بتنمية منطقة قرى كركر وخلق مجتمعا عمرانيا متكاملا، مما سيساهم في توفير فرص عمل عديدة للشباب الأسواني.