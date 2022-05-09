الحزب الحاكم السويدي يعتزم الكشف موقفه من الانضمام للناتو الأحد المقبل

من المقرر أن يعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد عن موقفه من الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الأحد المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة " اس في تي" الحكومية.



وأشار حزب رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون إلى مميزات التنسيق مع فنلندا، التي تسعى أيضا للانضمام للحلف عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سكرتير الحزب توبياس باودين " لا نعلم كيف سننتظر أسبوعا آخر أو أكثر".



ومن المتوقع أن تتقدم فنلندا بطلب للانضمام للحلف قبل 17 أيار/مايو الجاري، في حين لم يتضح بعد موقف السويد.



ويعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في فنلندا تحت رئاسة رئيسة الوزراء سانا مارين الإعلان عن موقفهم بشأن عضوية الناتو يوم السبت.



ومن ناحية أخرى، يخطط الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو للإعلان عن موقفه بحلول يوم الخميس.



وبحسب استطلاع للرأي نشرته محطة يل الإذاعية اليوم الإثنين، يؤيد 76 % من الأشخاص في فنلندا التقدم بطلب للانضمام لحلف الناتو وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها على الإطلاق.



ولا يعارض سوى 12 % الانضمام للناتو فيما لم يحسم 11 % أمرهم. وفي آذار/مارس، أظهر استطلاع أن نسبة الدعم للانضمام للناتو تبلغ نحو 62 %.



يشار إلى أن فنلندا والسويد شريكان مقربان بالفعل من الناتو.