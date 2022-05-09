انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للحظة الاعتداء على السفير الروسي لدى بولندا من قبل مجهولين خلال وضع الزهور على ضريح الجنود السوفييت في العاصمة وارسو.

وأظهر المقطع المنشور، السفير الروسي يقف إلى جانب ضريح الجنود السوفييت فيما ألقى مجهولون خلال لحظات، الطلاء الأحمر عليه.

واستمر السفير الروسي بوقفته أمام الضريح، فيما قالت وكالة سبوتنيك الروسية إن الشرطة البولندية لم تؤمن الحماية اللازمة للوفد الدبلوماسي الروسي في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن الشرطة البولندية عملت بعد عملية الاعتداء، على فتح ممر آمن له للخروج من المنطقة.

في السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن «الاعتداء على السفير الروسي في وارسو يكشف مرة أخرى الوجه الدموي للنازيين الجدد»، على حد تعبيرها.

وأضافت: «مثل تلك لاعتداءات تعرى أنصار النازية الجديدة مرة أخرى وتكشف عن وجوههم الدموية.. هدم الآثار لأبطال الحرب العالمية الثانية، وتدنيس القبور، والآن تعطل حفل وضع الزهور في اليوم المقدس لكل شخص محترم يثبت ما هو واضح بالفعل، حيث تم تحديد مسار تناسخ الفاشية في الغرب».