مسئولة ببنك الاستثمار الأوروبي: مستعدون لتعزيز الدعم المالي والفني للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر

أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يرحب بالشراكة القوية التي ظهرت اليوم بين الحكومات والشركات لإطلاق استثمارات جديدة لتعزيز الترابط بين الطاقة النظيفة بين مصر وأوروبا، وهو أمر بالغ الأهمية لزيادة استخدام الطاقة المستدامة وبأسعار معقولة وتحقيق التنمية المستدامة. ويقف بنك الاستثمار الأوروبي على أهبة الاستعداد لتعزيز الدعم المالي والفني للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر، بما في ذلك الربط البيني، لتمكين هذا البلد من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وزيادة فرص الحصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة والمساهمة في مكافحة تغير المناخ.



جاء ذلك خلال استضافة سفارة السويد ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية، ووفد الاتحاد الأوروبي، فعالية تركز على ربط الطاقة بين أوروبا ومصر، اليوم.



وأضافت: " تعد مناقشات الترابط بين مصر وأوروبا اليوم خطوة رئيسية لتعزيز أهداف مصر وأوروبا المشتركة في مجال الطاقة النظيفة والمناخ."