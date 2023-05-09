منظمة الصحة العالمية: 604 قتلى منذ بدء اشتباكات السودان

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 604 أشخاص على الأقل منذ بداية الاشتباكات المسلحة في السودان منتصف أبريل الماضي.

وقال متحدث المنظمة الأممية طارق ياساريفيتش، في مؤتمر صحفي، إن "604 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 5127 آخرون منذ بدء الاشتباكات في السودان".

وأضاف أن الأمم المتحدة رصدت "نزوح أكثر من 700 ألف نازح داخليا في السودان، على خلفية الاشتباكات"، وهو ما يمثل ضعف العدد الذي كشفت عنه الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وكان آخر عدد للنازحين داخليا في السودان والمعلن من قبل الأمم المتحدة هو 340 ألف شخص.

والأحد، أعلنت السعودية أن المحادثات التي انطلقت السبت في جدة، بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "ستستمر أياما"، للوصول إلى "وقف فعّال لإطلاق النار".

وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات في ولايات بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، تبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسئولية عنها عقب توجّه فرق تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر