قصف صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل نفذت قصفا صاروخيا طال أحد الأبنية بريف دمشق، وأنه تسبب في أضرار مادية .

وقال مصدر عسكري سوري، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، إنه في حوالي الساعة 0320 فجر اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا أحد الأبنية في ريف دمشق، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان لوقوع بعض الخسائر المادية .

وأفاد سكان في جنوب العاصمة دمشق بسماع دوي عدة انفجارات في محيط مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق.

وأضافوا لـ"د ب أ"، أن القصف طال مبنى من 3 طوابق، وأن سيارات الأسعاف، وسيارات أخرى تابعة لقوات الأمن السورية، توجهت الى المكان الذي طاله القصف .

وشنت إسرائيل، عشرات الغارات على مناطق في محيط دمشق خلال العام الحالي، ومئات على المدينة ومحيطها وعموم مناطق سيطرة الحكومة السورية، راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى قتلى من قوات إيرانية وعراقية وحزب الله اللبناني.