عبد الرحمن مجدي: فوز الإسماعيلي على الداخلية مكافأة إلهية

يرى عبدالرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي، أن فوز الفريق على الداخلية بمثابة مكافأة إلهية، بعد الأداء المميز في المباريات الأخيرة بالدوري.

الدراويش في الوقت القاتل على حساب الداخلية 1-0، خلال اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس، ضمن الجولة 22 للدوري المصري.

الإسماعيلي حقق فوزًا مثيرًا من ضيفه الداخلية 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الخميس، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الرحمن مجدي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «التوفيق لم يحالفنا في مباريات عديدة رغم تقديم أداء مميز، والفريق حصل على مكافأة إلهية بالفوز على الداخلية في اللحظات الأخيرة بعدما بذلنا مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية مع المدرب إيهاب جلال».

وأضاف: «ارتداءه شارة قيادة الإسماعيلي يحملني مسؤولية مضاعفة تجاه الفريق، وأحاول مساعدة زملائي بما حصلت عليه من خبرات في السنوات الخمس الماضية».

وأوضح: «أتقبل انتقادات جماهير الإسماعيلي ولا أغضب منهم لأنهم من صنعوا اسمي وشجعوني كثيرًا.. الجميع يعلم الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق في ظل إيقاف القيد لفترة طويلة والاعتماد على مجموعة من اللاعبين صغار السن».

وأتم: «أتمنى التوفيق للإسماعيلي في المباريات المقبلة للوصول إلى مركز أفضل في ترتيب الدوري».

ورفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 25 ليصعد للمركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري على حساب الزمالك الذي تراجع للمركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، علمًا بأن الإسماعيلي لعب 7 مباريات أكثر من الزمالك.

فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 11 في المركز الثامن عشر والأخير، ويقترب خطوة جديد من الهبوط لدوري القسم الثاني.