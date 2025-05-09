6225 مستفيدة من الحملة التنشيطية للصحة الإنجابية بالإسماعيلية

أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة" لتقديم خدمات الصحة الإنجابية قدمت خدماتها لنحو 6225 مستفيدة خلال مرحلتيها بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة حصول 2898 مستفيدة على خدمات تنظيم الأسرة خلال الأسبوع الأول بمدن القنطرة غرب، القصاصين، التل الكبير، أبو صوير، وحصلت 3327 مستفيدة خلال الأسبوع الثاني بمدن الإسماعيلية، فايد، القنطرة غرب، القنطرة شرق من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة بجانب العيادات المتنقلة، بالإضافة لعقد ندوات توعية لتعزيز الوعي لدى الأسرة المصرية ومكافحة الشائعات المرتبطة بصحة الأم والطفل، خاصة ما يتعلق بوسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن تقديم المشورة بأهمية المباعدة بين الولادات، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.

فيما أوضحت الدكتورة إيمان الحماقي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالإسماعيلية، أن الحملة لاقت إقبالًا كثيفًا من السيدات خلال مرحلتها الأولى والثانية، من خلال إجراء الكشف على السيدات وتقديم المشورة والتوعية للمستفيدات، مشيرًة إلى أن الحملة تقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان الإعلام، الأوقاف، مجلس المدينة، والتضامن الاجتماعي.