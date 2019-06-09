وزير الخارجية الالماني يلتقي روحاني غدا لإنقاذ الاتفاق النووي

ذكرت وكالة "رويترز" أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يلتقي غدا الرئيس الإيراني حسن روحاني في إطار الجهود الأوروبية المكثفة لإنقاذ الاتفاق النووي وتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.

ونقلت الوكالة اليوم الأحد، عن مصدر دبلوماسي ألماني قوله: "بإمكاني التأكيد أن وزير الخارجية سيلتقي روحاني الأحد".

وتبذل الدول الأوروبية الأعضاء جهودا مكثفة لمنع انهيار الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران ومجموعة 5+1 وانسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي، وذلك على الرغم من مشاركتها إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مخاوفها بشأن برنامج إيران الصاروخي الباليستي ودورها في أزمات المنطقة.

وترى بريطانيا وألمانيا وفرنسا في هذه الصفقة أفضل سبيل للحد من مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران، ما يعد سبيلا لإنتاج السلاح النووي، وتعتبرها أرضية للمضي قدما نحو اتفاقات مع ايران بشأن مسائل أمنية أخرى مستقبلا.

وسبق أن حذر ماس أثناء زيارته إلى العراق أمس من العواقب الوخيمة التي سيجلبها إلى الشرق الأوسط برمته أي نزاع مع إيران، مبديا قناعة الأوروبيين بأهمية الإبقاء على الاتفاق النووي، بحسب موقع "روسيا اليوم الاخباري".

وأعلنت إيران الشهر الماضي وقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، معربا عن عزمها على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ما لم يتمكن الأوروبيون خلال 60 يوما من حماية مصالحها التجارية من العقوبات الأمريكية.