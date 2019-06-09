شريف إسماعيل يتفقد تطويرات استاد الإسكندرية استعدادا لـ«أمم أفريقيا»

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، برفقه المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، استاد الإسكندرية الرياضي وملاعب التدريب التي من المقرر أن تستضيف مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تضم كل من نيجيريا وبروندي وغينيا ومدغشقر، لمتابعة اللمسات الأخيرة والاستعدادات النهائية لاستضافة البطولة، ومتابعة ما جرى تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة خارج وداخل الاستاد.

وخلال الجولة تابع محافظ الإسكندرية ومساعد رئيس الجمهورية، كافة الأعمال التي جرت بالاستاد من تجهيزات وأرضية الاستاد، وأعمال الإضاءة والمدرجات وغرف خلع الملابس، وكل ما يتعلق بشؤون كرة القدم للاطمئنان على توفر ما يلزم من تجهيزات بالمنشآت داخل الاستاد، والوقوف على مطابقتها لتوجيهات الاتحاد الافريقي لكرة القدم، علاوة على تفقد المقصورة الرئيسية وقاعات استقبال الزوار وقاعة المركز الصحفي فضلًا عن أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بالاستاد، من أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وأعمال النظافة والتجميل والإضاءة وتركيب أعمدة الإنارة ورفع كفاءة القائم منها وغيرها من أعمال التطوير .

وأكد قنصوة، أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من كافة الأعمال خلال الساعات القليلة المقبلة لاستضافة هذا الحدث الهام ليليق بقيمة مصر، مشددًا على كافة المسؤولين القائمين على أعمال التطوير بضرورة خروجها بالمواصفات القياسية المطلوبة.

وشدد على مسؤولي الطرق بالانتهاء خلال ٢٤ ساعة من أعمال الرصف خارج الاستاد وأماكن انتظار السيارات، ورصف مدخل الاستاد حتى بداية الملاعب، مع مراعاة ميول الطريق لتتناسب مع شبكة تصريف الأمطار التي تم تركيبها طبقًا للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى تجميل المدينة بتقليم الأشجار ونظافة الحدائق خارج الاستاد وتقليم النخيل داخل الاستاد، والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة الديكورية بمحيط الاستاد .