أعلنت الفنانة إيمان العاصي، تفاصيل تعافيها من فيروس «كورونا»، بعد اكتشاف إصابتها بنهاية شهر رمضان.

وأوضحت إيمان العاصي، في فيديو نشرته عبر حسابها على Instagram، أن نتيجة تحليلها الأول كانت إيجابية وبعدها بأيام أجرت المسحة الخاصة بوزارة الصحة وجاءت النتيجة سلبية وهو ما دفعها لتكرار التحليل 3 مرات أخرى، لتتأكد من تعافيها تمامًا من فيروس «كورونا».

وأضافت أنها اضطرت لإخلاء منزلها فور علمها بخبر إصابتها بالفيروس، وعزلت نفسها في المنزل لأكثر من أسبوعين، كانت خلالهما لا تتعامل مع أحد وتتحدث إلى ابنتها عن طريق مكالمات الفيديو، وهي تبكي في فترة تعتبرها صعبة للغاية، مؤكدة أنها بحكم تجربتها تطالب الجميع بعدم الإحباط والخوف في حال تعرضوا للإصابة لأن الحالة المعنوية الجيدة تساعد في تسريع عملية التعافي من فيروس «كورونا».

وأوضحت «العاصي» أنها عادت لاستئناف حياتها بشكل طبيعي منذ يومين، والتقت مع ابنتها وعائلتها مع التزامها التام بكل معايير الوقاية، مشيرة إلى أنها تشعر بالحزن عقب سماعها لشائعات تتردد عن خروجها من المنزل ومخالطتها للآخرين رغم أنها مصابة بالفيروس.

وأكدت «العاصي» أن المتعافين من فيروس «كورونا» لا يجب معاملتهم بطريقة تحمل نبذ أو خوف، خاصة أنهم يمثلون فائدة كبيرة للمصابين بالفيروس، بسبب قدرتهم على التبرع ببلازما الدم التي تساعد في علاج المرضى بمستشفيات العزل.

ووجهت العاصي العديد من الرسايل لمتابعيها أنها بأمان وأتم العافية، مؤكدة ضرورة الهدوء والبعد عن التوتر والالتزام بالمنازل والتباعد ولبس الكمامة.