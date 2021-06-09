عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد تحول برلمان بوليفيا يتحول إلى حلبة ملاكمة بين النواب، حيث تبادل السياسيان البوليفيان هنري مونتيرو، وأنطونيو غابرييل كولكي، اللكمات والركلات خلال جلسة عامة في الكونجرس بالعاصمة لاباز.

واشتبك النائبان بعد تلقيهما تقرير وزير في الحكومة بشأن اعتقال الرئيسة اليمينية السابقة جانين أنييز، بعد أن طلبت النيابة البوليفية السجن لمدة ستة أشهر للرئيسة الانتقالية السابقة ووزيرين من حكومتها بعدما أوقِفوا في إطار التحقيق في انقلاب مفترض على موراليس عام 2019، بحسب ما جاء في قرار اتهامي.

وفي أحد مرافق الكونجرس بساحة بلازا دي أرماس شدت البرلمانية تاتيانا أونيز، شعر زميلتها في البرلمان ماريا ألانوكا، وتم تعليق جلسة الكونجرس لعدة دقائق، مع اشتراط وقف التلاسن بين النواب.