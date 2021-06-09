مصطفى الفقي: السيسي مش هيطلع عسكري خارج مصر إلا دفاعا عن أرض عربية

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه يختلف مع المفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، حول أهمية الدور الإقليمي لمصر، موضحًا أن وجهة النظر السائدة مرتبطة بتشبيه هذا الدور بالامتداد الناصري في المنطقة وخسائره الفادحة.

وأضاف الفقي، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن انتكاس الحكام الباحثين عن الدور الإقليمي أدى إلى إحساس بأن المشروع الإقليمي وباء على الدولة.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مدرك لما يدور حوله إقليميًا، معقبًا: «فاهم كويس ومش هيطلع عسكري خارج مصر إلا دفاعًا عن أرض عربية، إدراكًا لأهمية الحفاظ على الكيان الداخلي».

وذكر مدير مكتبة الإسكندرية أن الرئيس السيسي ينحاز لكل ما من شأنه يحدث إنجازًا حتى لو تم بشكل يومي، مضيفًا أن «السيسي» في صراع مع الزمن لبناء ما أضاعته مصر خلال عصور عديدة سابقة.

ولفت إلى أن تنشيط الإحساس بالمشروع القومي، يتطلب إشعار المواطن أنه طرف في المشروع وصاحب مصلحة فيه، مستشهدًا بأثر مشروعات تجديد البنية التحتية في تحقيق عائد للمواطن يتمثل في سرعة انتقاله وإنجازه للمهام اليومية.