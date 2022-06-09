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خفض سعر الفائدة في أوزبكستان 100 نقطة أساس

طشقند (د ب ا)
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 7:30 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 7:30 م

أعلن البنك المركزي في أوزبكستان، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصبح 16%، مع تراجع حدة التأثيرات السلبية قصيرة المدى للصدمات الخارجية واستقرار سعر الصرف المحلي خلال الشهرين الماضيين، بحسب ما ذكره البنك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان البنك المركزي القول إن تدفق العملات الأجنبية استقر خلال الفترة الأخيرة، كما زادت الودائع بالعملة الوطنية.

واشترى البنك المركزي 523 مليون دولار من السوق المحلية خلال الشهرين الماضيين لمنع أي ارتفاع حاد في سعر العملة المحلية أمام الدولار.

وأبقى البنك على توقعاته لمعدل التضخم في البلاد خلال العام الحالي ليتراوح بين 12 و14%.

ومن المقرر عقد الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية في البنك يوم 21 يوليو المقبل.

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