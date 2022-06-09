الأمم المتحدة: الحرب في أوكرانيا تتسبب في أكبر ارتفاع بتكاليف المعيشة منذ جيل

قالت الأمم المتحدة الأربعاء إن الغزو الروسي لأوكرانيا هو من بين الأزمات العالمية التي أدت إلى أكبر ارتفاع في تكاليف المعيشة منذ جيل.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن العالم يواجه "واقعا جديدا" بعد ثلاثة أشهر من الحرب الأوكرانية، التي قال إنها تُضخم عواقب المناخ وكوفيد-19 وأزمات عدم المساواة العالمية.

ويتعرض حوالي 6ر1 مليار شخص في 94 دولة بشدة لبعد واحد على الأقل من أبعاد الأزمة، وفقا لأحدث موجز لمجموعة الاستجابة للأزمات العالمية التابع للأمم المتحدة حول الصراع الأوكراني.

وقال جوتيريش في مؤتمر صحفي لتقديم الموجز: "بالنسبة للأشخاص في جميع أنحاء العالم، تهدد الحرب، إلى جانب الأزمات الأخرى، بإطلاق العنان لموجة غير مسبوقة من الجوع والعوز، تاركة الفوضى الاجتماعية والاقتصادية في أعقابها".

وأوضح أنه لن يكون هناك أي بلد بمنأى عن أزمة تكاليف المعيشة. "وسيواجه الأشخاص في جميع أنحاء العالم الجوع وسترتفع تكاليف الطاقة بشكل حاد بينما تنخفض الدخول للعديد من العمال".

وقال إن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد قد تضاعف في العامين الماضيين.

وتابع: "قد تتحول أزمة الغذاء الحالية بسرعة إلى كارثة غذائية ذات أبعاد عالمية في عام 2023".