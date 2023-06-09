 وزيرا خارجية أمريكا وتركيا يبحثان التعاون الدفاعي بين البلدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية أمريكا وتركيا يبحثان التعاون الدفاعي بين البلدين


نشر في: الجمعة 9 يونيو 2023 - 2:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 يونيو 2023 - 2:36 ص

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن ونظيره التركي هاكان فيدان يوم الخميس العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي بين البلدين.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي لتهنئته على تعيينه، حيث ناقشا المسائل الإقليمية وأهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا، بما في ذلك التعاون الدفاعي طويل الأمد.

وسلط الوزيران الضوء على أهمية وحدة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حيث شدد بلينكن على حاجة السويد للانضمام إلى الحلف في أقرب وقت ممكن. وأكد على أهمية مبادرة حبوب البحر الأسود التي ترعاها تركيا.


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