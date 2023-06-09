تعيين حفيظة أركان محافظا للبنك المركزي التركي

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدكتورة حفيظة غاية أركان محافظا للبنك المركزي في البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الموقع من أردوغان بشأن تعيين أركان، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الجمعة.

وباتت أركان أول امرأة تتولى منصب محافظ البنك المركزي في تركيا.

كانت أركان عملت لما يقرب من عقد من الزمان لدى مجموعة جولدمان ساكس .يُشار إلى أن اختيار من سيخلف محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو أمر حساس بالنسبة للسوق.

وفي الأسبوع الماضي، اختار أردوغان محمد شمشيك، خبير أسواق السندات السابق في بنك ميرل لينش الأمريكي وزيرا للمالية في حكومته الجديدة، مما يشير إلى اتجاه تركيا إلى التخلي عن سياستها الاقتصادية التي تتضمن التدخل الحكومي الكثيف لدعم الليرة طوال السنوات الماضية.