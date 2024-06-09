كتائب القسام للإسرائيليين: لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا والوقت ينفد

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نقلت قناة "الجزيرة" عن كتائب القسام قولها في رسالة لأهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة، "لن يخرج أسراكم إلا بتحرير أسرانا والوقت ينفد".

وأضافت القسام "جيشكم قتل 3 أسرى في مخيم النصيرات أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية".

وتابعت "حكومتكم تقتل عددا من أسراكم لإنقاذ أسرى آخرين والوقت ينفد".

وأمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحرير 4 رهائن من قطاع غزة، وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إنه "تم تحرير 4 من المحتجزين في قطاع غزة في عملية مشتركة للجيش والشاباك والشرطة".

وأضاف هاجاري في، أنه جرى تنفيذ العملية بناء على معلومات استخبارية وعمليات للشاباك واليمام، ووصف العملية "بالمعقدة"، على حد قوله.

وأضاف هاجاري: "شارك في العملية مئات المقاتلين من الشاباك ويمام والفرقة 98 ولواء المظليين واللواء السابع. وقد تصرف المقاتلون بمهنية وشجاعة.