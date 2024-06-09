بن غفير يطلب الانضمام لحكومة الحرب الإسرائيلية بعد استقالة جانتس

طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ضمه إلى حكومة الحرب المصغرة، وذلك في أعقاب استقالة بيني جانتس.

وكان جانتس، عضو بحكومة الحرب، أعلن قبل قليل استقالته من حكومة.

وقال بن غفير في منشور على منصة "إكس": "طلبت من نتنياهو أن يضمّني إلى المجلس المصغر ".

وأضاف "حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة وتحقيق ردع حقيقي وتحقيق الأمن لسكان الجنوب والشمال".

وفي وقت سابق، قال جانتس في مؤتمر صحفي متلفز، "أعلن اليوم مغادرتي حكومة الطوارئ، خروجنا من الحكومة في ظل عدم استعادة المحتجزين في غزة أمر معقد".

واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، قائلا "إسرائيل تحتاج إلى تحقيق النصر الحقيقي وهو ما يضع في الأولوية العليا عودة المحتجزين أكثر من البقاء في الحكم".

ودعا نتنياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر.

كما دعا قادة الأحزاب إلى "الوقوف بجانبه من أجل إجراء انتخابات لتشكيل حكومة وحدة صهيونية قومية"، على حد قوله.