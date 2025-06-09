 تراجع طفيف في إنتاج النفط الليبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تراجع طفيف في إنتاج النفط الليبي

طرابلس - د ب أ
نشر في: الإثنين 9 يونيو 2025 - 10:00 م | آخر تحديث: الإثنين 9 يونيو 2025 - 10:00 م

انخفض إنتاج ليبيا اليومي من النفط بشكل طفيف، اليوم الاثنين، مسجلا مليون و372 ألف برميل مقابل مليون و379 ألف برميل أمس الأحد، وفق إحصائية المؤسسة الوطنية للنفط.

وأظهرت الإحصائية، المنشورة على صفحة المؤسسة بموقع "فيسبوك" للتواصل، تراجع إنتاج المكثفات إلى 51 ألفا و599 برميلا مقابل 52 ألفا و367 برميلا أمس، وفقا لموقع "بوابة الوسط" الليبي.

وبالنسبة للغاز الطبيعي، فقد هبط أيضا بشكل محدود ليسجل مليارين و518 مليون قدم مكعب مقابل مليارين و542 مليون قدم أمس.

من جهة أخرى، أظهرت النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي، الصادرة حديثا، تراجع متوسط سعر بيع خامات النفط الليبية في العام الماضي، إذ تراوح بين 77.93 و3850 دولارًا للبرميل الواحد مقابل 80.61 و82.45 دولار عام 2023.

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