العاصفة الاستوائية باربرا تتحول إلى إعصار قبالة سواحل غرب المكسيك

اشتدت قوة العاصفة الاستوائية باربرا وتحولت إلى إعصار قبالة سواحل غرب المكسيك.

وذكر المركز الوطني للأعاصير في مدينة ميامي الأمريكية، أن الأمواج الضخمة الناجمة عن الإعصار سوف تؤثر على أجزاء من سواحل جنوب غربي المكسيك خلال الأيام المقبلة.

ويقع الإعصار باربرا على بعد 245 كيلومترا جنوب غرب مدينة مانزانيلو المكسيكية، وتصل سرعة الرياح المصاحبة له إلى 120 كيلومترا في الساعة، ويتجه مركز الإعصار صوب الشمال الغربي بسرعة 17 كيلومترا في الساعة.

وأضاف المركز الوطني للأعاصير، أن العاصفة الاستوائية كوزمي اشتدت قوتها بشكل طفيف اليوم الاثنين ولكنها مازالت بعيدة عن سواحل المكسيك على بعد 1015 كيلومترا من أطراف ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية.