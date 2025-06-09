• أوصى بزيادة وزن السهم وتوقع زيادته إلى 410 دولارات

رغم أزمات رئيس ومؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دفعت السهم إلى الهبوط الحاد يوم الخميس الماضي، على إثر تصاعد الحرب الكلامية، إلا أن قال محللي بنك مورجان ستانلي، أوصوا في مذكرة بحثية بـ"زيادة الوزن" للسهم، متوقعا أن يرتفع إلى 410 دولارات من أقل من 300 دولار حاليا.

وحافظ مورجان ستانلي على تصنيف "زيادة الوزن" لشركة تسلا مع سعر مستهدف قدره 410 دولار - وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 39% تقريبا من سعر إغلاق السهم يوم الجمعة.

وانخفضت أسهم تسلا بنحو 15% الأسبوع الماضي مع تصاعد الخلاف، حيث تبادل ماسك وترامب هجمات شخصية ضد بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن لوحظ تخفيف حدة خطابهما خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من أن التقارير ذكرت أن ترامب ليس لديه خطط للتحدث إلى ماسك، الذي استقال من منصبه في البيت الأبيض في أواخر مايو.

ويبدو أن مشروع قانون ترامب الضريبي والإنفاقي "الكبير الجميل" كان في صميم الخلاف، حيث انتقد ماسك مشروع القانون بشكل متكرر (وبقسوة).

وقال مورجان ستانلي إن التخلص التدريجي من الائتمانات الضريبية للسيارات الكهربائية، كما هو موضح في مشروع القانون، ليس له تأثير جوهري على النظرة المستقبلية طويلة المدى لشركة تسلا.

وأشارت الشركة الوسيطة إلى أن الارتفاع السابق في أسهم تسلا - الذي شهد ارتفاع السهم بأكثر من 50% - كان مدفوعا على الأرجح بتعهد ماسك بالتراجع عن العمل الحكومي وقضاء المزيد من الوقت في تسلا.

كما لاحظوا أن زيادة الاهتمام السياسي يمكن أن "تنفر مؤقتا" العملاء من مختلف أطياف الطيف السياسي، ما يشكل ضغطا إضافيا على الطلب على منتجات تسلا.

وانخفضت مبيعات تسلا بشكل كبير في الأرباع الأخيرة حيث واجهت الشركة رد فعل سلبي من المستهلكين بسبب تصرفات ماسك السياسية. كما أدت المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية الكبرى مثل "بي واي دي"، إلى جانب تقادم تشكيلة السيارات الكهربائية، إلى زيادة الضغط على المبيعات.

لكن مورجان ستانلي قال إن النظرة المستقبلية طويلة المدى لتسلا لا تزال إيجابية. "في حين أن المشاعر مرتفعة، فإننا لسنا مقتنعين بأن العوامل طويلة المدى التي تدفع قيمة السهم قد تغيرت هنا."

"الريادة في الذكاء الاصطناعي، والقيادة الذاتية/الروبوتات، والتصنيع، وإعادة هيكلة سلسلة التوريد، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحيوية... لا تزال تسلا تحتفظ بالعديد من الأوراق القيمة التي هي في الغالب غير سياسية، في رأينا،" كتب محللو مورجان ستانلي في مذكرة.

كما روج ماسك بشكل كبير للذكاء الاصطناعي والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة باعتبارها المرحلة التالية من النمو لشركة تسلا.

ومع ذلك، حذر مورجان ستانلي من أن أسهم تسلا من المرجح أن تشهد تقلبات في المدى القريب، وأن السهم قد ينخفض أكثر في الأسابيع المقبلة.

وأدت خسائر تسلا الأخيرة إلى تكبد السهم خسارة بنسبة 22.2% حتى الآن في عام 2025.

وخسر السهم نحو 15% الأسبوع الماضي، وهو الأسوأ منذ مارس من 2023.

كما فقدت تسلا نحو 800 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ شهر ديسمبر الماضي.

يذكر أن تصاعد التوتر بين ترامب وماسك زاد بعد انتقاد الأخير لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يقوده ترامب، والذي يقترح إنهاء الحوافز الضريبية البالغة 7500 دولار على السيارات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025، وهو ما سيتسبب في خسائر مالية لشركة تسلا تبلغ 1.2 مليار دولار من أرباحها السنوية، وفق تقديرات بنك "جي بي مورجان".