محافظ بورسعيد يوجه التضامن ببحث الحالة الاجتماعية لـ3 أطفال يفترشون مدخل عمارة

وجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بسرعة تدخل فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي؛ لفحص حالة أطفال يفترشون مدخل عمارة سكنية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، صورًا ومقاطع توثق وجود 3 أطفال بلا مأوى، يفترشون مدخل عمارة سكنية، في مشهد مؤلم أثار تعاطف المواطنين واستياءهم، وسط مناشدات من السكان بالتدخل لإنقاذ الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.

وبناءً على توجيهات المحافظ، تحرك فريق التدخل السريع، وتحت إشراف الدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، وجرى إجراء بحث اجتماعي شامل للأطفال.

وتبين من خلال الفحص، أن الأطفال لديهم أسرة وأن الأب والأم والجد والجدة على قيد الحياة، إلا أن وجود خلافات أسرية بين الوالدين كان السبب وراء ترك الأطفال في هذا الوضع المؤسف.

وأكدت الدكتورة إنجي حسن، أن المديرية بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لضمان توفير الرعاية والحماية للأطفال، وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، الذي شدد على ضرورة التحرك الفوري في مثل هذه الحالات الإنسانية.

وأكد محافظ بورسعيد، ضرورة وسرعة التعامل مع أية وقائع تمس الأطفال أو تعرضهم للخطر.

وأشار إلى أن فرق الرصد والتدخل السريع لمديرية التضامن تعمل على مدار الساعة؛ لرصد الحالات والتعامل معها بشكل عاجل.