روسيا تؤكد استمرار الاتصالات مع أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أكد التزام روسيا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع أوكرانيا في إسطنبول

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الاثنين، إنه لا تفاهم حتى الآن على جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاتصالات مع كييف ستستمر.

وتطرق متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إلى عدم تبادل الأسرى وإعادة جثث الجنود بعد أن كان مقررا إجراؤهما مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال في هذا الخصوص: "خبراؤنا موجودون في مكان التبادل، ونحن مستعدون لتنفيذ الاتفاقات. دعونا ننتظر ونرَ كيف سيتطور نهج أوكرانيا".

وأكد متحدث الكرملين التزام روسيا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع أوكرانيا في إسطنبول.

وأضاف: "الأمر نفسه لا ينطبق على أوكرانيا. روسيا لا تزال مستعدة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول".

وفي 2 يونيو الجاري، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2022.

واتفق الطرفان بمفاوضات إسطنبول على المضي قدما في تبادل الأسرى، وقدم الجانب الروسي مذكرة تتضمن رؤيته لوقف إطلاق النار.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.