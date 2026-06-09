أمين المجلس الوطني للسياحة الصحية: السياحة صناعة تسوّق خارجيا وتُباع داخليا

أكد عمرو صدقي، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة الصحية التابع لمجلس الوزراء، أن السياحة صناعة سلعية خدمية تصديرية تُباع في الداخل، قائلًا: «هي بتسوق خارجيًا ولكن بتباع داخليًا».

واستشهد خلال تصريحات عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، بالقطاع الفندقي كأحد القطاعات السياحية، مضيفًا: «لو اخدنا بس جزء من الفندق اللي هو المطبخ يبقى هو برضو مكان جواه معدات بيخش له مواد خام بيطلع منتج بيباع جوه مصر بالدولار غير المنتج اللي بيطلع يتحط على كونتينر وبيتابع برا مصر بالدولار».

وقال إن تصدير المنتجات للخارج، يتطلب الالتزام بمواصفات مُحددة، مضيفًا: «لو الرسالة مش مطابقة الرسالة بترجع».

وأكمل:«في قطاع السياحة إحنا بنعرف نوظف الحاجة السليمة لأن علينا رقابة شديدة جدًا في الحتة دي ولكن بنستطيع إن إحنا ناخد كل المنتجات».