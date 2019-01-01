القبض على قطب أعمال زراعية في فيتنام بتهمة فساد

ذكرت وسائل إعلام رسمية في فيتنام، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم اعتقال الرئيس السابق لشركة زراعية فيتنامية تملكها الدولة، في مدينة هو تشي منه، لتورطه في جريمة فساد تتعلق باستخدام أراضي الدولة.

وأفاد موقع "في إن إكسبريس" الالكتروني الاخباري بأنه قد تم اعتقال فان ترونج دونج /52 عاما/، الرئيس السابق لمؤسسة سايجون الزراعية، أمس الاثنين، ويُتوقع أن يواجه اتهامات بارتكاب "انتهاكات في إدارة واستخدام الممتلكات التابعة للدولة، والتي أدت إلى حدوث خسائر أو تبديد".

وكان قد تم إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، لو تان هونج 56 عاما، يوم السبت الماضي بتهم مماثلة. ويشار إلى أن هونج هو الشقيق الأصغر لـ"لي تانه هاي"، رئيس الحزب الشيوعي السابق لمدينة هو تشي منه، والعمدة الفعلي للمدينة.

كما تم إلقاء القبض على كبير محاسبي مؤسسة سايجون السابق، ويدعى نجوين تي توي، أمس الاثنين.

ويُتهم الثلاثة بارتكاب مخالفات مالية متعمدة في المؤسسة، تشمل سوء السلوك في تأجير الأراضي، بالاضافة إلى التطوير العقاري غير القانوني في الأراضي المخصصة للاستخدام الزراعي.

كما اتُهم كل من هونج وتوي بالتوقيع بشكل غير قانوني على نفقات رحلات خارجية للموظفين، تبلغ قيمتها 556 ألف دولار.

وفي حال إدانتهم فسوف يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

وشهدت فيتنام خلال العامين الماضيين حملة لقمع الفساد، بقيادة الأمين العام للحزب الشيوعي، نجوين فو ترونج.