كلوب: صلاح كان جيدا أمام برايتون وجائزة الهداف مهمة له ولماني

مدح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، محمد صلاح، نجم الفريق، بعد الأداء المميز الذي قدمه الأخير خلال مواجهة برايتون وتسجيله هدفين.

وسجل محمد صلاح هدفين وصنع آخر ليحصد جائزة رجل مباراة فريقه ضد برايتون والتي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، نقلها موقع ليفربول الرسمي: «صلاح مهاجم، كيف لا يكون تسجيل الأهداف دافعا له؟ هذا أمر واضح بالطبع».

وأضاف: «في العامين الماضيين فاز بالحذاء الذهبي مرة منفردا ومرة تقاسم الجائزة مع ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج، الأمر هام دائما، هام لصلاح ولساديو كذلك، وفي النهاية أنت لا تسجل الأهداف إلا عندما تلعب جيد وصلاح لعب جيدا وهذا كان جيدا حقا».

وتابع المدرب الألماني: «إن كنت تركز على تسجيل الأهداف فقط –وهذا لا يحدث- فحينها لن تتحرك بما فيه الكفاية ولن تتواجد في الأماكن الصحيحة، الأهداف كانت جيدة وتحركنا كثيرا وهذا جميل، ربما كنا نستطيع تسجيل أكثر لكن هذه هي النتيجة».

أما عن تسجيل الثلاثي الهجومي صلاح وماني وروبرتو فيرمينو سويا 250 هدفا لليفربول قال كلوب: «250 هدفا يا له من رقم استثنائي، تخيلوا أين سأكون إن لم يلعب هؤلاء الأولاد من أجلي، الموقف الحالي ناقص 250 هدفا، أمر عظيم».