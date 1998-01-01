تراجع أسعار النفط مع زيادة الإنتاج الليبي

تراجعت أسعار النفط الخام في الاسواق الأمريكية مع استئناف الإنتاج من أحد حقول النفط الأساسية في ليبيا، وهو ما يهدد بضخ المزيد من الخام إلى الأسواق، في ظل استمرار الطلب الضعيف.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 3 في المئة خلال تعاملات اليوم، بعد تداوله في نطاق سعري ضيق خلال الأسبوع الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى استئناف الإنتاج فى حقل المسلة ومصفاة سرير في شرق ليبيا، بعد أن كانت قد توقفت عن العمل بسبب مشكلات فنية. في الوقت نفسه فإن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم وأنباء تسريح أعداد كبيرة من الموظفين في الولايات المتحدة قلصت الآمال في تعاف سريع للطلب على النفط.

ومن ناحيته، قال جون كيلدوف المحلل الاقتصادي في صندوق الاستثمار أجيان كابيتال بنيويورك إن "السوق العالمية ستواجه وقتا صعبا لامتصاص الكميات الإضافية من النفط الليبي".

في الوقت نفسه فإن هناك عمليات تسريح لعشرات الآلاف من الموظفين في العديد من الشركات الأمريكية وهو ما يعني تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة