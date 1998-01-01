أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي قادما من المقاولون العرب، أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

وقال طاهر في تصريحات للموقع الرسمي: "منذ أن تم تصعيدي للفريق الأول بالمقاولون العرب، لعبت في مركز الجناح الأيسر، والمهاجم الصريح، بالإضافة إلى مركز صانع اللعب، وتواجدت هذا الموسم بشكل أساسي في مركز الجناح الأيمن".

وأضاف: "لا أستطيع الجزم بمركز محدد أتواجد فيه، وسأكون تحت أمر الجهاز الفني للفريق في أي مركز يطلبني فيه».

وأكمل: "لم استقر بعد على رقم القميص الذي سأقوم بارتدائه مع الأهلي، وهذا الأمر مؤجل لمطلع الموسم المقبل، حتى أعرف الأرقام المتاحة واختار الأفضل من بينها".