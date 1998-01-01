مستشار وزير الصحة: تحميل تطبيق «صحة مصر» مليون و450 ألف مرة منذ إطلاقه

قال الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن عدد مرات تحميل تطبيق «صحة مصر» بلغ مليون و450 ألف تحميل، مشيرًا إلى أن عدد المشتركين يزداد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن زيادة عدد المشتركين تعكس ثقة الأشخاص المكتسبة من خلال الخدمات التي يطرحها التطبيق، لافتًا إلى أن الوزارة ستطرح تحديثًا للتطبيق وإضافة خدمة جديدة، كل أسبوعين.

وذكر أن الوزارة تعمل على رصد المشاكل التي يعاني منها الناس بشكل حقيقي لوضع حلول حقيقية، قائلًا إن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين عبر الرقم الساخن 105، وصفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت مستشار وزيرة الصحة إلى أن نتائج تحليل مسحة كورونا المستجد، متعلقة بمستشفيات وزارة الصحة فقط، لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل على ضم جهات أخرى لاحقًا.

وتابع أن عرض نتيجة التحاليل احتاج لمجهود كبير تمثل في ميكنة خدمات 36 معملًا على مستوى الجمهورية، قائلًا إن الخدمات يتم عرضها بصورة بسيطة لتكون سهلة للمواطن.

وأشار إلى أن التطبيق ليس تطبيقًا متعلقًا بفيروس كورونا فقط، مستطردًا: «كل الخدمات التي من الممكن تقديمها من الوزارة سيكون لها مكون على التطبيق، مثل حجز العيادات الخارجية لمستشفيات الصحة، والتبرع بالدم في أحد البنوك».

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