الرئيس الفلسطيني يزور تركيا بدعوة من أردوغان

يقوم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بزيارة إلى أنقرة اليوم الجمعة، تلبية لدعوة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، أن زيارة عباس ستستمر 3 أيام، لبحث جميع الجوانب المتعلقة بالعلاقات الثنائية، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأشار البيان إلى أن المباحثات ستتناول "الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير علاقات التعاون بين تركيا ودولة فلسطين الصديقة والشقيقة".

وأوضح البيان أن أردوغان وعباس سيتبادلان الرأي حول الأوضاع الإنسانية في فلسطين، وتطورات الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والمصالحة الفلسطينية، والانتخابات المقرر تنظيمها في فلسطين.