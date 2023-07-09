بايدن: واشنطن مستعدة لتوفير الأمن لأوكرانيا على غرار إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الحماية الأمنية لأوكرانيا على غرار ما توفره لإسرائيل، وذلك في الوقت الذي تنتظر فيه أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقلل بايدن من آمال أوكرانيا في الانضمام السريع للناتو، قائلا "سيستغرق ذلك بعض الوقت" ولكن خلال فترة الانتظار، لا يزال بإمكان واشنطن تقديم المساعدات.

وقال بايدن إن "الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتوفير الأمن على غرار الأمن الذي نوفره لإسرائيل."

وأضاف بايدن أن هذا يتضمن "توفير الأسلحة التي يحتاجونها والقدرة على الدفاع عن أنفسهم".

وقال بايدن إن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان هناك وقف لإطلاق النار واتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، الدولة التي هاجمتها.

وتدعم الولايات المتحدة إسرائيل بنحو 8ر3 مليار دولار سنويا، يذهب جزء كبير منها إلى الدفاع ضد الصواريخ والتكنولوجيا العسكرية.

ولا توجد دولة أخرى في العالم منذ الحرب العالمية الثانية تلقت دعما أمريكيا أكثر من إسرائيل، بحسب تقرير صدر مؤخرا من قبل خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي.

وفي مارس 2022، وافق الكونجرس على تمويل إضافي لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية" يتكلف مليارات، والذي ساعدت الولايات المتحدة في تطويره.

ويقوم نظام الدفاع، من بين أمور أخرى، بتدمير الصواريخ قصيرة المدى بينما لا تزال في الجو.

وتعد الولايات المتحدة بالفعل أكبر داعم عسكري لأوكرانيا، حيث تزود الدولة التي مزقتها الحرب بمعدات بقيمة 8ر42 مليار دولار، بحسب معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، الذي ينشر تقرير متابعة الدعم لأوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، قال بايدن إنه لا يوجد "إجماع" على انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بينما يستعد الحلف العسكري لعقد قمته المقبلة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

وغادر الرئيس الأمريكي واشنطن اليوم الأحد وسيجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن غدا الاثنين، قبل أن يتوجه إلى ليتوانيا لحضور قمة "الناتو" التي تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بايدن، في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" أول أمس الجمعة وبثت اليوم الأحد، "لا أعتقد أن هناك إجماعا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" حول ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى الناتو الآن، في هذه اللحظة، في خضم الحرب".

وأضاف بايدن "إذا ظلت الحرب مستمرة، فسنكون جميعا في حالة حرب. سنكون في حالة حرب مع روسيا، إذا كان هذا هو الحال."

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره البولندي اليوم الأحد، في آخر جولة دبلوماسية مع أعضاء "الناتو" قبل انعقاد القمة.

كما ناقش زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "ايه بي سي نيوز"، المسار المحتمل للمفاوضات.