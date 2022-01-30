الصحة السودانية: مقتل 22 مدنيا على الأقل في غارات جوية على أم درمان

قالت وزارة الصحة السودانية، يوم السبت، إن 22 مدنيا على الأقل، قتلوا في غارات جوية بالقرب من العاصمة الخرطوم.

وأعلنت وزارة الصحة في منطقة الخرطوم، عن إصابة العديد من الأشخاص جراء الهجوم الذي وقع في مدينة أم درمان.

ويقاتل الجيش السوداني بقيادة رئيس الدولة عبد الفتاح البرهان، ضد ميليشيا قوات الدعم السريع شبه العسكرية التابعة لنائبه السابق محمد حمدان دقلو منذ منتصف أبريل الماضي.

وفي الخرطوم والمنطقة المحيطة بها، تعرضت المناطق السكنية لهجمات متكررة، بالإضافة إلى نشوب معارك حول أهداف استراتيجية.

وتستخدم قوات الدعم السريع منازل مدنية مأهولة كغطاء. واتهمت قوات الدعم السريع يوم السبت قوات الجيش بقتل 31 شخصا على الأقل.

واصدرت الأمم المتحدة بيانا جاء فيه أن "الأمين العام لا يزال يشعر بقلق عميق من أن الحرب المستمرة بين القوات المسلحة تدفع السودان إلى حافة حرب أهلية شاملة، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها".

ووفقا لبيانات منظمة "مشروع بیانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة" لمراقبة الصراعات فقد قتل ما لا يقل عن 3300 شخص منذ اندلاع القتال في السودان.

وتقول الأمم المتحدة إن 9ر2 مليون شخص في السودان نزحوا حتى الآن بسبب الصراع، وفر أكثر من 600 ألف آخرين إلى الدول المجاورة.

وبالإضافة إلى العاصمة ، الخرطوم ، فإن منطقة دارفور غربي البلاد، التي مزقتها الصراعات العرقية منذ عقود، تأثرت بشكل خاص من القتال العنيف.