 القيادة المركزية الأمريكية: مقتل زعيم داعش بشرق سوريا في غارة جوية - بوابة الشروق
الأحد 9 يوليه 2023 4:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

القيادة المركزية الأمريكية: مقتل زعيم داعش بشرق سوريا في غارة جوية

آية صلاح
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 4:15 م | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 4:15 م

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مقتل قائد تنظيم داعش في شرق سوريا، أسامة المهاجر، في غارة جوية، أمس الأول.

وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته، اليوم، القيادة المركزية عبر حسابها الرسمي: "ملتزمون بهزيمة تنظيم داعش في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف "داعش لا تزال تشكل تهديدًا، ليس فقط للمنطقة ولكن خارجها أيضًا".

وأوضح البيان أن الوحدة MQ-9s هي التي نفذت الضربة وهي نفسها التي تعرضت في وقت سابق من يوم الجمعة لمضايقات من قبل طائرات روسية في مواجهة استمرت قرابة ساعتين، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات على مقتل أي مدني في هذه الضربة.

وبحسب البيان، تهدف تلك العمليات إلى تعطيل وتقويض قدرة داعش على التخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك