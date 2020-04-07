السفير الأوكراني في برلين يدعو لتعهد واضح خلال قمة الأطلسي بانضمام بلاده للحلف

قبل فترة قصيرة من بدء قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" دعا السفير الأوكراني في برلين لتقديم وعد واضح بأنه سيتم ضم بلاده للحلف.

وقال السفير الأوكراني في ألمانيا أوليكسي ماكييف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في القمة المنتظرة بفيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) نتوقع دعوة وتوجيه واضحين ولا لبس بهما للانضمام لحلف الناتو".

وأضاف أنه حتى وإذا كان الانضمام لن يحدث بين عشية وضحاها، فإن هناك توقعا بألا يسمح حلف الأطلسي بأي غموض بعد الآن.

يذكر أن رؤساء دول وحكومات دول حلف الأطلسي البالغ عددها 31 دولة، سوف يجتمعون في العاصمة الليتوانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، من أجل التشاور بشأن فرص انضمام أوكرانيا للحلف.

ودعا السفير الأوكراني، لعدم السماح بتكرار الأخطاء التي حدثت في قمة حلف الأطلسي في بوخارست في عام 2008.

يذكر أن ألمانيا بصفة خاصة تحت قيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل عارضت آنذاك الانضمام السريع لأوكرانيا بالحلف.

وقال ماكييف لـ (د.ب.أ): "لو كانت أوكرانيا عضوا بحلف الأطلسي في عام 2014، لما حدث بالتأكيد ضم شبه جزيرة القرم ولا الحرب في منطقة دونباس ولا الحرب الهجومية الروسية واسعة النطاق حاليا".

وأشار السفير الأوكراني إلى نتيجة استطلاع حديث أظهر أن أكثر من نصف الألمان يؤيدون ضم أوكرانيا عاجلا أو آجلا لحلف الأطلسي، قائلا: "عندما يؤيد أكثر من نصف المشاركين بالاستطلاع بألمانيا ضم أوكرانيا للناتو، حينئذ يفهم المرء أن عضويتنا لا تعني تصعيدا، ولكن طريقا نحو السلام".

وتابع: "الطريق الوحيد لوضع نهاية للعدوان الروسي ضد أوروبا هو إرسال إشارة قوية من قمة حلف الناتو في 2023".

يذكر أن استطلاعا حديثا تم نشره أمس السبت أظهر أن 42% من الألمان يؤيدون ضرورة انضمام أوكرانيا للناتو بعد انتهاء الحرب، فيما أيد 13% ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" الانضمام الفوري لأوكرانيا للحلف أثناء الحرب الجارية. وفي المقابل عارض 29% ممن شملهم الاستطلاع انضمام أوكرانيا للحلف.