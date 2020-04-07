روسيا تنتقد تعهد أمريكا بإرسال ذخيرة عنقودية إلى أوكرانيا

انتقدت وزارة الخارجية الروسية بشدة تعهد أمريكا بإرسال ذخيرة عنقودية مثيرة للجدل إلى أوكرانيا،على الرغم من الاستخدام المتكرر لهذا النوع من الأسلحة من قبل الجيش الروسي خلال الغزو المستمر للبلاد.

ونأت كل من إسبانيا والمملكة المتحدة، من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بنفسيهما عن الخطة الأمريكية، في الوقت الذي تحدثت فيه روسيا حتى عن أن هذه الخطوة تزيد من فرصة نشوب حرب نووية.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية يوم السبت إن القرار الأمريكي هو "كشف آخر سافر عن المسار العدواني المناهض لروسيا من قبل الولايات المتحدة، الرامي لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا لأقصى حد ممكن".

وأوضحت أن الذخيرة العنقودية من المؤكد أنها ستقتل المزيد من المدنيين.

وأفادت الوزارة بأن إعلان الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بالأسلحة المثيرة للجدل يعد إشارة على اليأس من جانب الولايات المتحدة، كما أظهر الإعلان أن الهجوم الأوكراني المضاد يفشل. واستخدمت القوات الروسية الذخائر -العنقودية-خلال فترة الغزو، الذي دخل يومه الـ 500 يوم السبت.

ورفضت زاخاروفا تعهد كييف بعدم استخدام الذخيرة العنقودية إلا ضد الأهداف العسكرية باعتباره لا قيمة له.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية: "إن واشنطن، من خلال إمدادها بالذخيرة العنقودية تصبح شريكة في زرع الألغام في المناطق وبذلك تشترك بالكامل في المسؤولية عن الانفجارات، بما في ذلك ما يلحق بالأطفال الروس والأوكرانيين".

يشار إلى أن الذخائر العنقودية هي صواريخ وقنابل تنفجر في الهواء فوق الهدف، وتنتشر، أو تطلق العديد من العبوات الناسفة الصغيرة المعروفة باسم الذخائر الصغيرة.

وغالبا ما تكون نسبة كبيرة من تلك القنابل القابلة للانفجار عبارة عن قنابل غير منفجرة ولكنها تظل في الموقع باعتبارها ذخائر خطرة غير منفجرة. ويلاحظ النقاد أن القنابل غير المنفجرة يمكن أن تشكل خطرا قاتلا على المدنيين لسنوات بعد انتهاء الصراع.

وفي الوقت ذاته، قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، إن إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية قد يؤدي إلى اندلاع حرب نووية، وذلك في تصريحات عدائية نشرها عبرتطبيق تلجرام يوم السبت.

وكتب ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، عبر تطبيق تليجرام يوم السبت يقول "ربما يكون الجد المريض المحتضر الغارق في الأوهام قرر ببساطة أن ينسحب بلطف، وأن يحرض على هرمجدون نووي ويأخذ نصف البشرية معه"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار إلى أن إرسال الذخائر العنقودية والتعهد بضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يظهر أن بايدن استنفد جميع الموارد الأخرى. وهدد ميدفيديف بأن هذه الخطوات تهدد بإطلاق حرب عالمية ثالثة.

وحذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف من قبل من أن حربا عالمية ثالثة تقترب بسبب المشاركة الأمريكية الآخذة فى التغلغل بعمق في الصراع.

وكان ينظر إلى ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئيس الروسي في الفترة من 2008 إلى 2012 ، على أنه ليبرالي إلى حد ما فيما يتعلق بالسياسة الروسية، لكنه اظهر نفسه كمتشدد مؤيد للحرب منذ بداية الغزو الشامل في شباط/فبراير من العام الماضي.

وقالت إسبانيا العضو في الناتو إنها لن تدعم توريد الولايات المتحدة ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

وقالت وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز في مدريد يوم السبت "إسبانيا حازمة بشأن الالتزامات التي قطعتها على نفسها تجاه أوكرانيا، وأيضا بشأن حقيقة أنه يجب عدم توفير أسلحة وقنابل معينة تحت أي ظرف من الظروف".

وشددت روبلز على أنه كان قرارا سياديا للولايات المتحدة، ولكن ليس من الناتو. وأضافت أن أسبانيا تعتقد أن مثل هذه الأسلحة يجب ألا تستخدم حتى في "الدفاع المشروع".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لن يدعم استخدام الذخائر العنقودية، مشددا على أن المملكة المتحدة كانت واحدة من بين 123 دولة وقعت على اتفاقية تحظر استخدامها.

وتابع سوناك لوسائل إعلام بريطانية: "المملكة المتحدة من الدول الموقعة على اتفاقية تحظر إنتاج أو استخدام الذخائر العنقودية".

وأضاف أن بريطانيا "ستواصل القيام بدورها في دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر" بأسلحة أخرى، بما في ذلك دبابات القتال الثقيلة.